В Гомельской области Беларуси разместились российские военные из Белогорска и Улан-Удэ
Источник:фейсбук Генерального штаба ВСУ
Российские оккупанты разместили отдельные подразделения в Гомельской области, расположенной в Беларуси. Речь идет о 35-й и 36-й общевойсковой армии.
По данным Генштаба ВСУ, захватчиков перебросили из Белогорска и Улан-Удэ.
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Отдельные подразделения армии Восточного военного округа разместили в районах населенных пунктов:
- Речь,
- Ямполь.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики опрокидывают часть своих войск с территории Беларуси в Россию. Делают это, используя авиацию и железную дорогу.
В то же время белорусский журналист Антон Мотолько заметил около 100 единиц российской техники из Беларуси уехали в сторону России. Сообщают, что колонна направляется в Смоленск.
В комплектацию входят грузовики Урал и КамАЗ, УАЗ Патриот, Кунги, бензовозы и автобусы ПАЗ,
– отметил журналист.
Примечательно, что раньше технику перевозили по железной дороге, а теперь она на собственных колесах двигается в Россию.
Интересно – в сторону Москвы едут сотни единиц российской техники из Беларуси: смотрите видео