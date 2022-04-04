В Гомельской области Беларуси разместились российские военные из Белогорска и Улан-Удэ

Российские оккупанты разместили отдельные подразделения в Гомельской области, расположенной в Беларуси. Речь идет о 35-й и 36-й общевойсковой армии.

По данным Генштаба ВСУ, захватчиков перебросили из Белогорска и Улан-Удэ.

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Отдельные подразделения армии Восточного военного округа разместили в районах населенных пунктов:

Речь,

Ямполь.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики опрокидывают часть своих войск с территории Беларуси в Россию. Делают это, используя авиацию и железную дорогу.

В то же время белорусский журналист Антон Мотолько заметил около 100 единиц российской техники из Беларуси уехали в сторону России. Сообщают, что колонна направляется в Смоленск.

В комплектацию входят грузовики Урал и КамАЗ, УАЗ Патриот, Кунги, бензовозы и автобусы ПАЗ,

– отметил журналист.

Примечательно, что раньше технику перевозили по железной дороге, а теперь она на собственных колесах двигается в Россию.

Интересно – в сторону Москвы едут сотни единиц российской техники из Беларуси: смотрите видео