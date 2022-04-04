За даними Генштабу ЗСУ, загарбників перекинули з Бєлогорська та Улан-Уде.

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Окремі підрозділи армії Східного військового округу розмістили у районах населених пунктів:

Речиця,

Ямполь.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники перекидають частину своїх військ з території Білорусі до Росії. Роблять це, використовуючи авіацію та залізницю.

Водночас білоруський журналіст Антон Мотолько помітив приблизно 100 одиниць російської техніки із Білорусі виїхали у бік Росії. Наразі повідомляють, що колона прямує до Смоленська.

У комплектацію входять вантажівки Урал і КамАЗ, УАЗ Патріот, КУНГи, бензовози та автобуси ПАЗ,

– зазначив журналіст.

Примітно, що раніше техніку перевозили залізницею, а тепер вона на власних колесах вона рухається до Росії.