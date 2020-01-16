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      АЛЕНА БАБАК ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА

      Гончаренко моржевал, Ткаченко встретил Санту, а Тищенко выспался: как отдыхали нардепы

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      Нардепы уже вышли из отпуска и несколько дней как работают в Раде. Большинство не рассказывают о том, как провели праздники. Однако есть и те, кто уже успел поделиться фотографиями с отдыха.

      Некоторые избранники провели время за границей, другие же решили остаться дома и отпраздновать в семейном кругу.

      К теме: Как украинцы относятся к отдыху чиновников: опрос

      Например, депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум опубликовала в соцсетях фото с экзотического отдыха.

      Заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк на Рождество улетел аж в Новую Зеландию.

      Его коллегу Святослава Вакарчука зафиксировали в теплых краях. Впоследствии музыкант подтвердил, что отдыхал в Тайланде.

      вакарчук тайланд
      Святослав Вакарчук на отдыхе

      В Тайланде был и бывший генеральный директор канала "1+1" Александр Ткаченко. А еще успел сыну показать настоящую рождественскую сказку. Отправились вдвоем в Лапландию к Санта-Клаусу.

      Это интересный опыт. Он для меня открыл сына гораздо больше, чем я его знал до этого. И очевидно, у нас с ним установилась лучшая коммуникация,
      – рассказал журналисту 24 канала народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко.

       

      Одесский бизнесмен и депутат из "Слуги народа" Алексей Леонов опубликовал фото совместного отдыха с женой. Супруги провели время в Нидерландах.

      Другой одессит, депутат Алексей Гончаренко, на праздники посетил малую родину. Говорит, любит там моржевать. И уверяет, что Украину на праздники не покидал.

      Семьи не хватало мне. А я надеюсь, что меня не хватало семье последние месяцы, поэтому очень-очень рад, что мы провели время вместе,
      – признался народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

      Спортсмен Жан Беленюк каникулы провел в Армении. Однако отдых депутату только снится. Ведь двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе прилетел готовиться к нынешней олимпиаде.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      С Рождеством Христовым! ⠀ Гега́рд (дословно — «копьё»), также употребляется старое название Айриванк («пещерный монастырь»), реже Геха́рд — монастырский комплекс, уникальное архитектурное сооружение в Котайкской области, Армения. Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте, и, как утверждается, привезённого в Армению апостолом Фаддеем в числе многих других реликвий. Сейчас копьё выставлено в музее Эчмиадзина. ⠀ ⠀ Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает «пещерный монастырь». Согласно преданию, основателем монастыря был Св. Григорий Просветитель.

      A post shared by Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Зарядились энергией гор ️ и снова в бой!!

      A post shared by Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) on

      Бывший руководитель юмористического шоу "Мама Хохотала", депутат от "Слуги народа" Роман Грищук провел Новый год с семьей. Отдыхали у сестры в Анталии.

      Это первый новый год был с семьей, с новой семьей, у меня родился сыночек. Мы с ним и вместе с семьей сестры, и с родителями праздновали Новый год. Хотя как праздновали... Когда ребенку два месяца, то это не может быть обычное празднование,
      – поделился воспоминаниями Роман Грищук.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Симба, это все твое! ?

      A post shared by ️Аня Гресь - МАМАХОХОТАЛА️ (@anya_gres) on

      А вот заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко на каникулах спал до 12 часов. Впервые за 20 лет, уверяет депутат-ресторатор, на праздники никуда не поехал. Проводил время с сыновьями.

      Уделял внимание семье, сыновьям, был в цирке, был в кино, был в зоопарке,
      - сказал Тищенко в комментарии 24 каналу.

      Владимир Вятрович – который не успел устать от депутатской работы, ведь получил депутатский мандат меньше двух месяцев назад – отдыхал в Украине.

      Были здесь, мы жили неподалеку от Киева, в Ворзеле, а также ездили потом на малую родину, на Львовщину,
      – рассказал нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович.

      Те же, кому не удалось покинуть Украину на эти праздники, говорят, что мечты об экзотическом отдыхе планируют воплотить летом.

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Новости политики Новогодние праздники Слуга народа Европейская солидарность Партия Голос ВО Батькивщина Алексей Гончаренко Николай Тищенко Святослав Вакарчук - новости Жан Беленюк Александр Ткаченко
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