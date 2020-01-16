Гончаренко моржував, Ткаченко зустрів Санту, а Тищенко виспався: як відпочивали нардепи

Нардепи вже вийшли з відпустки і як декілька днів працюють в Раді. Більшість не розповідають про те, як провели свята. Однак є і ті, хто вже встиг поділитися фотографіями з відпочинку.

Деякі обранці провели час за кордоном, інші ж вирішили залишитися вдома і відсвяткувати у родинному колі.

До теми: Як українці ставляться до відпочинку чиновників: опитування

Наприклад, депутатка від "Батьківщини" Альона Шкрум опублікувала у соцмережах фото з екзотичного відпочинку.

Заступник глави фракції "Голос" Ярослав Железняк на Різдво полетів аж у Нову Зеландію.

Його колегу Святослава Вакарчука зафіксували в теплих краях. Згодом музикант підтвердив, що відпочивав у Таїланді.



Святослав Вакарчук на відпочинку

В Тайланді був і колишній генеральний директор каналу "1+1" Олександр Ткаченко. А ще встиг сину показати справжню різдвяну казку. Відправилися вдвох в Лапландію до Санта-Клауса.

Це цікавий досвід. Він для мене відкрив сина набагато більше, ніж я його знав до цього. І очевидно в нас з ним встановилася краща комунікація,

– розповів журналістці 24 каналу народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко.

Одеський бізнесмен і депутат зі "Слуги народу" Олексій Леонов опублікував фото спільного відпочинку з дружиною. Подружжя провело час в Нідерландах.

Інший одесит, депутат Олексій Гончаренко, на свята завітав на малу батьківщину. Каже, полюбляє там моржувати. І запевняє, що Україну на свята не покидав.

Родини не вистачало мені. А я сподіваюся, що мене не вистачало родині останні місяці, тому дуже-дуже радий, що ми провели час разом,

– зізнався народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Спортсмен Жан Беленюк канікули провів у Вірменії. Проте відпочинок депутату тільки сниться. Адже дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби прилетів готуватися до цьогорічної олімпіади.

Колишній керівник гуморостичного шоу "Мама Хохотала", депутат від "Слуги народу" Роман Грищук провів Новий рік з родиною. Відпочивали в сестри в Анталії.

Це перший новий рік був з сім'єю, з новою сім'єю, в мене народився синочок. Ми з ним і разом з сім'єю сестри, і з батьками святкували Новий рік. Хоча як святкували... Коли дитині два місяці, то це не може бути звичайне святкування,

– поділився спогадами Роман Грищук.

А от заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко на канікулах спав до 12 години. Вперше за 20 років, запевняє депутат-ресторатор, на свята нікуди не поїхав. Проводив час з синами.

Приділяв увагу родині, синам, був в цирку, був у кіно, був в зоопарку,

– сказав Тищенко в коментарі 24 каналу.

Володимир В'ятрович –який не встиг втомитися від депутатської роботи, адже отримав депутатський мандат менше двох місяців тому – відпочивав в Україні.

Були тут, ми мешкали неподалік від Києва, в Ворзелі, а також їхали потім на малу батьківщину, на Львівщину,

– розповів нардеп від "ЄС" Володимир В'ятрович.

Ті ж, кому не вдалося покинути Україну на ці свята, кажуть, що мрії про екзотичний відпочинок планують втілити влітку.