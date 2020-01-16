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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Гончаренко моржував, Ткаченко зустрів Санту, а Тищенко виспався: як відпочивали нардепи

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      Нардепи вже вийшли з відпустки і як декілька днів працюють в Раді. Більшість не розповідають про те, як провели свята. Однак є і ті, хто вже встиг поділитися фотографіями з відпочинку.

      Деякі обранці провели час за кордоном, інші ж вирішили залишитися вдома і відсвяткувати у родинному колі.

      До теми: Як українці ставляться до відпочинку чиновників: опитування

      Наприклад, депутатка від "Батьківщини" Альона Шкрум опублікувала у соцмережах фото з екзотичного відпочинку.

      Заступник глави фракції "Голос" Ярослав Железняк на Різдво полетів аж у Нову Зеландію.

      Його колегу Святослава Вакарчука зафіксували в теплих краях. Згодом музикант підтвердив, що відпочивав у Таїланді.

      вакарчук тайланд
      Святослав Вакарчук на відпочинку

      В Тайланді був і колишній генеральний директор каналу "1+1" Олександр Ткаченко. А ще встиг сину показати справжню різдвяну казку. Відправилися вдвох в Лапландію до Санта-Клауса.

      Це цікавий досвід. Він для мене відкрив сина набагато більше, ніж я його знав до цього. І очевидно в нас з ним встановилася краща комунікація,
      – розповів журналістці 24 каналу народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко.

       

      Одеський бізнесмен і депутат зі "Слуги народу" Олексій Леонов опублікував фото спільного відпочинку з дружиною. Подружжя провело час в Нідерландах.

      Інший одесит, депутат Олексій Гончаренко, на свята завітав на малу батьківщину. Каже, полюбляє там моржувати. І запевняє, що Україну на свята не покидав.

      Родини не вистачало мені. А я сподіваюся, що мене не вистачало родині останні місяці, тому дуже-дуже радий, що ми провели час разом,
      – зізнався народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. 

      Спортсмен Жан Беленюк канікули провів у Вірменії. Проте відпочинок депутату тільки сниться. Адже дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби прилетів готуватися до цьогорічної олімпіади.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      С Рождеством Христовым! ⠀ Гега́рд (дословно — «копьё»), также употребляется старое название Айриванк («пещерный монастырь»), реже Геха́рд — монастырский комплекс, уникальное архитектурное сооружение в Котайкской области, Армения. Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте, и, как утверждается, привезённого в Армению апостолом Фаддеем в числе многих других реликвий. Сейчас копьё выставлено в музее Эчмиадзина. ⠀ ⠀ Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает «пещерный монастырь». Согласно преданию, основателем монастыря был Св. Григорий Просветитель.

      A post shared by Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Зарядились энергией гор ️ и снова в бой!!

      A post shared by Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) on

      Колишній керівник гуморостичного шоу "Мама Хохотала", депутат від "Слуги народу" Роман Грищук провів Новий рік з родиною. Відпочивали в сестри в Анталії.

      Це перший новий рік був з сім'єю, з новою сім'єю, в мене народився синочок. Ми з ним і разом з сім'єю сестри, і з батьками святкували Новий рік. Хоча як святкували... Коли дитині два місяці, то це не може бути звичайне святкування,
      – поділився спогадами Роман Грищук.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Симба, это все твое! ?

      A post shared by ️Аня Гресь - МАМАХОХОТАЛА️ (@anya_gres) on

      А от заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко на канікулах спав до 12 години. Вперше за 20 років, запевняє депутат-ресторатор, на свята нікуди не поїхав. Проводив час з синами.

      Приділяв увагу родині, синам, був в цирку, був у кіно, був в зоопарку,
      – сказав Тищенко в коментарі 24 каналу.

      Володимир В'ятрович –який не встиг втомитися від депутатської роботи, адже отримав депутатський мандат менше двох місяців тому – відпочивав в Україні.

      Були тут, ми мешкали неподалік від Києва, в Ворзелі, а також їхали потім на малу батьківщину, на Львівщину,
      – розповів нардеп від "ЄС" Володимир В'ятрович. 

      Ті ж, кому не вдалося покинути Україну на ці свята, кажуть, що мрії про екзотичний відпочинок планують втілити влітку.

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини політики Новини України Новорічні свята Слуга народу Європейська солідарність ВО Батьківщина Партія Голос Олексій Гончаренко Олександр Ткаченко Жан Беленюк Святослав Вакарчук - новини Микола Тищенко
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