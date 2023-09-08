В Гонконге самый мощный ливень за последние 140 лет: жуткие кадры стихийного бедствия

В Гонконге в ночь на 8 сентября прошел один из самых мощных ливней. Всего за час выпало 158 миллиметров осадков.

Местные метеорологи утверждают, что это самый большой показатель с начала ведения наблюдений – с 1884 года. Из-за мощного ливня затопило станции метро, торговые центры, а водители на дорогах были заблокированы.

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Гонконг накрыл мощный ливень

В общей сложности на острове Гонконг, в районе Коулун и на так называемых Новых территориях, островах в северо-восточной части региона выпало более 200 миллиметров осадков. Эти территории больше всего пострадали от мощного ливня. Местами улицы затопило настолько, что людям пришлось использовать лодки, чтобы передвигаться.

Люди передвигаются по лодкам в Гонконге: смотрите видео

Этот ливень заблокировал работу транспорта, школ, бизнеса, а фондовый рынок отменил утренние торги 8 сентября. Местные власти призвали людей оставаться дома, а тем, чьи районы сильно затопило – искать безопасное убежище.

Затопленные улицы Гонконга: смотрите видео

Известно, что в результате непогоды пострадали 83 человека, из них трое – в тяжелом состоянии.

Из-за затопления метро остановило работу по крайней мере на одной ветке в районе Вонг Тай Син. Другие станции в миллионном городе будут работать в обычном режиме. Также прекратили работу 2 пограничных пункта между Гонконгом и Шэньчжэнем – временно там не проводят операции по оформлению пассажиров и грузов.

Ливень заблокировал дороги: смотрите видео

Метеорологи предупреждают, что мощный ливень продлится по меньшей мере до субботы, 9 сентября. Ожидается, что может выпасть до 500 миллиметров осадков. В настоящее время спасатели прилагают немалые усилия, чтобы ликвидировать последствия стихийного бедствия.

Стихия сносит все на своем пути: смотрите видео

Затопленная станция метро в Гонконге: смотрите видео

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Мощный ливень затопил Гонконг – больше в галерее

В Китае бушует тайфун

Сентябрь в Китае начался с мощного тайфуна "Саола". Ненастье накрыло город в ночь на 2 сентября.

Ветер достигал 42 – 46 метров в секунду, он буквально валил людей с ног. В районе Гонконга и Макао скорость ураганного ветра достигала 200 километров в час. Из-за непогоды в Китае начали проводить эвакуацию из наиболее опасных районов. По последним данным, с Юга Китая эвакуировали более 1 миллиона человек.

Ураган сносил все на своем пути: срывал крыши, сносил людей. По сети ширились кадры, как мощный ветер сбил с ног женщину. Из-за этого власти запретили выходить на улицу людям, которые весят менее 50 килограммов.

Синоптики предупредили, что тайфун принесет сильнейшую непогоду на Китай. Пока "Саола" будет бурлить, страна будет страдать от мощных ливней и ураганов.