Місцеві метеорологи стверджують, що це найбільший показник від початку ведення спостережень – з 1884 року. Через потужну зливу затопило станції метро, торгові центри, а водії на дорогах були заблоковані.

Дивіться також У Німеччині повінь паралізувала аеропорт Франкфурт: пасажири навіть не могли вийти з літака

Гонконг накрила потужна злива

Загалом на острові Гонконг, в районі Коулун і на так званих Нових територіях, островах у північно-східній частині регіону випало понад 200 міліметрів опадів. Ці території найбільше постраждали від потужної зливи. Місцями вулиці затопило настільки, що людям довелося використовувати човни, аби пересуватися.

Люди пересуваються човнами у Гонконзі: дивіться відео

Ця злива заблокувала роботу транспорту, шкіл, бізнесу, а фондовий ринок скасував ранкові торги 8 вересня. Місцева влада закликала людей залишатися вдома, а тим, чиї райони сильно затопило – шукати безпечний притулок.

Затоплені вулиці Гонконгу: дивіться відео

Відомо, що унаслідок негоди наразі постраждало 83 людини, із них троє – у важкому стані.

Через затоплення метро зупинило роботу принаймні на одній гілці в районі Вонг Тай Сін. Інші станції у мільйонному місті працюватимуть у звичному режимі. Також припинили роботу 2 прикордонні пункти між Гонконгом і Шеньчженем – тимчасово там не проводять операції з оформлення пасажирів та вантажів.

Злива заблокувала дороги: дивіться відео

Метеорологи попереджають, що потужна злива триватиме щонайменше до суботи, 9 вересня. Очікується, що може випасти до 500 міліметрів опадів. Нині рятувальники докладають чималих зусиль, аби ліквідувати наслідки стихійного лиха.

Стихія зносить усе на своєму шляху: дивіться відео

Затоплена станція метро у Гонконзі: дивіться відео

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fupuknews1%2Fstatus%2F1699875068262903948&widget=Tweet

Потужна злива затопила Гонконг – більше у галереї

У Китаї вирує тайфун

Вересень у Китаї почався з потужного тайфуну "Саола". Негода накрила місто у ніч на 2 вересня.

Вітер сягав 42 – 46 метрів за секунду, він буквально валив людей з ніг. В районі Гонконгу та Макао швидкість ураганного вітру сягала 200 кілометрів на годину. Через негоду у Китаї почали проводити евакуацію з найбільш небезпечних районів. За останніми даними, з Півдня Китаю евакуювали понад 1 мільйон людей.

Ураган зносив усе на своєму шляху: зривав дахи, зносив людей. Мережею ширилися кадри, як потужний вітер збив з ніг жінку. Через це влада заборонила виходити на вулицю людям, які важать менше ніж 50 кілограмів.

Синоптики попередили, що тайфун принесе сильну негоду на Китай. Поки "Саола" буде вирувати, країна потерпатиме від потужних злив та ураганів.