Google и Apple удалили приложение "Навальный": оппозиция говорит, что из-за давления Кремля
Источник:телеграм-канал "Команда Навального"
Google и Apple удалили приложение "Навальный" из своих магазинов. Таким образом компании были вынуждены согласиться с требованиями российских властей. Ранее российская генпрокуратура назвала приложение "экстремистским".
В приложении содержался блок "Умное голосование", а также публиковались сообщения с сайта заключенного российского оппозиционера.
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ФБК ранее признали "экстремистской" организацией
В "Фонде борьбы с коррупцией", который возглавляет Алексей Навальный уверены это произошло из-за того, что ФБК в России признали экстремистской организацией. Еще с одним заявлением выступила российская генпрокуратура, мол, приложение нарушает законодательство и позволяет вмешиваться в выборы.
Путин устроил кампанию по шантажу в отношении технологических гигантов, посылая к ним приставов, угрожая многомиллионными штрафами и даже уголовными делами против сотрудников. Добился, так сказать,
– написали в телеграмме "команды Навального".
Соратники Навального отметили, что список рекомендаций по голосованию, если он есть в приложении – это, оказывается, нарушение законодательства. Когда такие инструктажи выдают на бумаге в государственных учреждениях – то тогда все в порядке.
Соратники Навального просят распространить приложение
В ФБК просят распространить между собой приложение тех людей, которые уже успели его скачать.
Что известно о запрете приложения "Навальный":
- Роскомнадзор требовал от компаний удалить приложение 20 августа.
- Однако "Навальный" был доступен в магазинах еще почти месяц.
- 16 сентября генерал ФСБ Владимир Джабаров пригрозил сотрудникам офисов Google и Apple уголовными делами.
- Представители компаний были приглашены на заседание комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.
- Юристы Apple не объяснили, почему до сих пор не удалили приложение. А у представителей Google не было доверенности, поэтому вопросы им вообще не ставили.
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