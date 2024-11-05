В Google отреагировали на публикацию обновленных карт с военными объектами Украины

На картах Google на днях появились снимки, на которых видно расположение военных систем Украины. В пресс-службе корпорации отреагировали на публикацию карт.

Спутниковые снимки сделаны более года назад, пишет 24 Канал со ссылкой заявление пресс-службы Google в комментарии ЭП.

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Что говорят в Google

Эти спутниковые снимки были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников – мы осознанно не публикуем последние изображения зон боевых действий. Мы очень серьезно относимся к таким запросам и поддерживаем постоянную связь с украинскими официальными лицами,

– заявили в Google.

В день публикации карт, 3 ноября, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал, что они обращались к Google, чтобы быстро это исправить, однако у них выходные.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что карты не обновляются достаточно быстро, это может подтвердить каждый, кто ими пользуется. Однако, если есть запрос на конкретную локацию, то автоматически это место определяют важным и популярным. Соответственно его надо обновлять чаще.

Я делаю очень осторожное предположение, но, возможно, российские хакеры или боты создают искусственный спрос на конкретные локации, к которым сейчас не имеют доступа. Тогда Google автоматически удовлетворяет спрос и "засвечивает" наши позиции,

– предположил Иван Ступак.