Google начала распространение важного обновления для Chrome: каковы новые возможности браузера

Компания Google начала распространять обновление Chrome 67 среди пользователей браузера. Новая версия получит улучшения для дополненной и виртуальной реальности, дополнительные системы безопасности и улучшенную совместимость с датчиками и сенсорами на современных устройствах.

Об этом говорится на официальном сайте Chrome Releases.

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Крупнейшим дополнением к уже существующему набору достоинств Google Chrome стала поддержка Generic Sensors API. Благодаря этим API разработчики могут использовать различные датчики, вроде акселерометра или гироскопа на своих веб-сайтах или веб-приложениях, за счет чего веб-страницы станут на шаг ближе к нативным приложениям. Конечно, целевой аудиторией этого нововведения являются владельцы мобильных устройств, вроде планшетов или гибридных ноутбуков, в которых часто можно найти сенсоры, перекочевавших из смартфонов.

В Chrome 67 также появилась поддержка WebXR Device API. С помощью API разработчики могут создавать VR и AR веб-приложения для мобильных устройств и компьютеров. Кроме того, добавили поддержку Progressive Web Apps, которые теперь могут автоматически открываться в Chrome на Windows и Mac. PWA будут отображаться в отдельных окнах без вкладок, адресной строки или использовать кнопки браузера, симулируя таким образом обычную программу.

Кроме того, в список изменений вошли дополнительные защитные механизмы против Meltdown и Spectre, сведения о которых опубликовали в начале этого года.