Правоохранители выяснили, что погибший перевозил древесину "Уралом". Он не смог справиться с управлением, поэтому грузовик перевернулся.

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В результате ДТП водитель, житель села Нижний Яливець, получил травмы не совместимые с жизнью,

– сообщает полиция.



В аварии погиб 30-летний мужчина, который был за рулем / Фото Нацполіції

Чтобы выяснить все обстоятельства трагедии, следователи назначили соответствующие экспертизы. Расследуют дело о нарушении правил дорожного движения.

ДТП с грузовиками в Украине

11 ноября в Буче произошла серьезная авария с опрокидыванием грузовика. Водитель потерял управление после столкновения с Mazda, которая устроила на дороге опасные маневры.

Между селами Бзив и Иванков на Киевщине 18 ноября произошла масштабная дорожно-транспортное происшествие. Аварию спровоцировали два грузовика. Водитель одного из них получил серьезные травмы.

На трассе Львов – Рава-Русская 14 октября водитель грузовика MAN поздно вечером насмерть сбил мужчину. Пешеход шел по дороге.

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