Правоохоронці з'ясували, що загиблий перевозив деревину "Уралом". Він не зміг впоратись із керуванням, тому вантажівка перекинулась.

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У результаті ДТП водій, житель села Нижній Ялівець, отримав травми не сумісні з життям,
– повідомляє поліція.

У ДТП загинув 30-річний чоловік
В аварії загинув 30-річний чоловік, який був за кермом / Фото Нацполіції

Щоб з'ясувати всі обставини трагедії, слідчі призначили відповідні експертизи. Розслідують справу про порушення правил дорожнього руху.

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