Правоохоронці з'ясували, що загиблий перевозив деревину "Уралом". Він не зміг впоратись із керуванням, тому вантажівка перекинулась.

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У результаті ДТП водій, житель села Нижній Ялівець, отримав травми не сумісні з життям,

– повідомляє поліція.



В аварії загинув 30-річний чоловік, який був за кермом / Фото Нацполіції

Щоб з'ясувати всі обставини трагедії, слідчі призначили відповідні експертизи. Розслідують справу про порушення правил дорожнього руху.

ДТП із вантажівками в Україні

11 листопада у Бучі сталася серйозна аварія з перекиданням вантажівки. Водій втратив керування після зіткнення з Mazda, яка влаштувала на дорозі небезпечні маневри.

Між селами Бзів та Іванків на Київщині 18 листопада трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Аварію спровокували дві вантажівки. Водій однієї з них отримав серйозні травми.

На трасі Львів – Рава-Руська 14 жовтня водій вантажівки MAN пізно ввечері на смерть збив чоловіка. Пішохід йшов дорогою.

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