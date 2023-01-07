На высокогорьях Карпат замело: туристов просят не ходить в горы

Гору Поп Иван Черногорский засыпало снегом. Теперь на вершине мороз, также может сойти лавина, поэтому туристов просят воздержаться от похода в горы.

Туристов просят не ходить на высокогорье в Карпатах, ведь в любой момент может взойти лавина.

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Какая ситуация в карпатских горах

На утро 7 января на горе Пип Иван Черногорский, одной из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, был юго-западный ветер 6 – 7 метров в секунду, а небо над горой затянуло облаком. Температура воздуха снизилась до -6 градусов мороза.

Из-за вьюги отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра предупредил о значительной снеголавинной опасности 3 уровня на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье,

– говорится в сообщении.

Какая будет погода в Украине 8 января

8 января в Украине будет морозная погода. Особенно холодно будет на Востоке – до -11 градусов днем и -20 – ночью. Самые сильные морозы придут в Донецкую, Луганскую, Харьковскую, а также в Сумскую область.

В северных регионах также будет прохладно – до -8…-6 градусов. На Западе и Юге будет немного теплее.