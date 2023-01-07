Туристів просять не ходити на високогір'я в Карпатах, адже у будь-який момент може зійти лавина.

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Яка ситуація у карпатських горах

Станом на ранок 7 січня на горі Піп Іван Чорногірський, одній з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, був південно-західний вітер 6 – 7 метрів в секунду, а небо над горою затягнуло хмарою. Температура повітря знизилася до -6 градусів морозу.

Зверніть увагу! Через хуртовини відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру попередив про значну сніголавинну небезпеку 3 рівня на високогір'ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я,

– мовиться у повідомленні.

Якою буде погода в Україні 8 січня

8 січня в Україні буде морозна погода. Особливо холодно буде на Сході – аж до -11 градусів вдень і -20 – вночі. Найлютіші морози прийдуть на Донеччину, Луганщину, Харківщину, а також у Сумську область.

У північних регіонах також буде прохолодно – до -8...-6 градусів. Натомість на Заході та Півдні буде трішки тепліше.