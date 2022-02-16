В горах могут сходить лавины, на Закарпатье – угроза подтоплений: предупреждение ГСЧС
Источник:ГСЧС
Спасатели 16 февраля предупреждают о существенной снеголавинной опасности в Карпатах. Все из-за нестабильного снежного покрова и оттепели. Кроме того, на Закарпатье есть угроза подтоплений.
Говорят о третьем уровне опасности в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
Кстати Опасное явление: в Карпатах заметили снежные фонтаны
Опасность будет сохраняться
Чрезвычайники предостерегают, что лавины могут сходить и 17 февраля. Тогда тоже прогнозируют осадки и оттепели.
В частности, 3 уровень опасности будет на высокогорье Закарпатья, в горах Львовской и Черновицкой областей. В горах Ивано-Франковской области – 4 уровень опасности.
В Закарпатье могут быть подтопления
- Кроме лавинной опасности, на Закарпатье есть угроза подтоплений. Так, в ГСЧС предупредили, что 17 – 18 февраля на реках бассейнов Прута и Сиреты повысится уровень воды на 0,2 – 0,7 метра.
- В других реках Закарпатья ожидают повышения уровней воды на 0,5 – 1,5 метра. Однако, говорят, что негативных последствий не будет.
- В нижнем течении Боржавы уровень воды поднимется до 2 метров. Таким образом, возможен начальный выход воды на пойму. Спасатели определили первый уровень опасности.
Снежные фонтаны в Карпатах
В Карпатах в начале февраля зафиксировали красивое, но опасное явление – снежные фонтаны. Их вызвал сильный ветер. Тогда спасатели предостерегали туристов и просили воздержаться от походов.
Полезно – что делать, если потерялись в горах:
Текст поста ГСЧС:
ВНИМАНИЕ! 16 февраля, в связи с нестабильным снежным покровом, оттепелью, в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеговинная опасность (3 уровень).
17 февраля, в связи с осадками и оттепелями, на высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в горах Ивано-Франковской области – высокая снеголавинная опасность (4 уровень).