Гордона депортировали из Грузии: он заявляет, что из-за поддержки Саакашвили
Источник:Инстаграм gordondmytro
Дмитрий Гордон и Олеся Бацман были депортированы из Грузии. Журналисты рассказали, что причиной этого стала их поддержка Михеила Саакашвили.
Гордон рассказал, что в Грузию они прибыли, чтобы 27-29 октября принять участие в работе Академии Дмитрия Гордона. Кроме того, он отметил, что хотел посетить в Руставе "великого грузинского президента и реформатора Саакашвили".
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По словам Гордона, МИД Украины предоставил официальный запрос в МИД Грузии, чтобы журналисты смогли посетить Саакашвили.
Гордон заявил, что хотел увидеть грузинского политика, обнять его и взять интервью. По словам журналиста, именно это стало причиной, почему его – многолетнего друга Грузии – позорно не пустили в страну.
Я считаю, что это решение нанесет ущерб грузинско-украинским отношениям. Я считаю, что это решение нанесет ущерб доверию между Украиной и Грузией. Я оцениваю это как большой скандал,
– рассказал Гордон.
Заявление Бацман
- Олеся Бацман заявила, что они были депортированы из Грузии.
- Такое решение грузинских властей она назвала "позорным и трусливым".
- Бацман подчеркнула, что они планировали посетить Саакашвили и, возможно, записать с ним интервью. Об этом МИД Украины говорил с соответствующими представителями Грузии.
- Журналистка обратилась к грузинским властям. Бацман заметила, что "чего ты боишься, что ты скрываешь, грузинская власть, если так нас боишься, если так боишься гласности и света".