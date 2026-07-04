Горел нефтяной терминал и был сбит вражеский вертолет: Силы обороны нанесли серию ударов по России

В ночь на 4 июля Силы обороны Украины нанесли масштабный удар по военной и топливной инфраструктуре России. Под удар попали Петербургский нефтяной терминал, пункт базирования Балтийского флота "Кронштадт", вертолет в Азовском море и ряд других военных объектов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Смотрите также Расстояние – более 850 километров: Зеленский показал кадры попадания вблизи Петербурга

Что известно об атаке на российские объекты?

Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций, Силами беспилотных систем, Главным управлением разведки и другими подразделениями сил обороны провела масштабную операцию по поражению военно-экономических объектов России.

Одной из основных целей стал Петербургский нефтяной терминал в Ленинградской области. По информации украинских военных, украинские беспилотники нанесли множественные попадания, после чего на территории объекта возникли по меньшей мере три очага пожара. Степень повреждений уточняется.

Справочно. Петербургский нефтяной терминал является одним из самых больших комплексов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Его проектная пропускная способность составляет 12,5 миллиона тонн в год, а резервуарный парк насчитывает 21 резервуар общим объемом около 441 тысячи кубометров. Объект используется для обеспечения топливом русской оккупационной армии.

Кроме того, украинские силы поразили пункт базирования Кронштадт в Ленинградской области – один из ключевых пунктов базирования Балтийского флота России. После удара на территории порта вспыхнул пожар.

Отдельно подтверждено поражение русского вертолета в акватории Азовского моря. Окончательная степень его повреждений устанавливается.

Также под удар попал железнодорожный мост через реку Северский Донец вблизи Станицы Луганской, который используют для опрокидывания войск, боеприпасов и техники. Кроме этого, Силы обороны поразили два пункта управления противника в районе Шахтерского Донецкой области, состав беспилотников в Титаровке, ремонтное подразделение в Старобельске и состав горюче-смазочных материалов в Луганске.

Военные отмечают, что системные удары по нефтяной и военной инфраструктуре России лишают агрессора ресурсов для ведения войны, нарушают логистику обеспечения оккупационных войск и наносят все большие потери военно-экономическому потенциалу страны-агрессора. Украинские Силы обороны заявили, что и дальше будут продолжать наносить удары по законным военным целям России.

Напомним, крупнейший НПЗ "Лукойла" – "Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области – после атаки украинских дронов 2 июля остановил работу. Были повреждены ключевые производственные установки, из-за чего завод прекратил производство и продажу топлива. Это уже пятый российский НПЗ, остановившийся с начала июня.