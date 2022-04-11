Горело 2,5 часа: ВСУ уничтожили склад с боекомплектом оккупантов в Луганской области
11 апреля 2022 , 09:23Читати новину українською
Источник:Луганская ОВА
В Луганской области рядом с оккупированным населенным пунктом украинские защитники уничтожили состав боеприпасов врага.
ВСУ уничтожило боекомплект россиян
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, опровергнув информацию, которую распространяют пропагандистские каналы о том, что ВСУ обстреляли жилищные массивы.
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Наши защитники уничтожили склад с боекомплектом орков возле оккупированного населенного пункта Луганщины. То, что россияне разносят по своим сепарским источникам, что ВСУ обстреляли жилищный сектор – ложь,
– написал Гайдай.
И добавил, что боекомплект горел более 2 часов.
То, что уже сегодня могло убить наших людей, горело 2,5 часа,
– написал Гайдай.
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