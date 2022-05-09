Горело мощно и ярко: десантники показали новые кадры ликвидации оккупантов и их техники

Продолжаются 75 сутки героической борьбы Украины против российских оккупантов. Пока россияне празднуют "скрепное" 9 мая, украинские защитники уничтожают их военных и технику на территории нашего государства.

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины обнародовали мощное видео выполнения боевого задания украинскими военными. Отмечается, что в ролике кадры профессиональной работы наших защитников разведывательного и артиллерийского подразделений 81-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

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Пылало мощно и ярко

На видео видно, как украинские военные успешно уничтожают российских оккупантов и их технику.

Наши предки вместе с союзниками победили нацизм, победим и рашизм! Сегодня мы не только защищаем свою родную землю, но весь демократический народ свободной Европы от агрессии российских захватчиков. Мы обязательно одержим победу,

– отметили в 81-й ОАБр ДШВ ВСУ.

Вооруженные Силы Украины успешно уничтожили очередную порцию оккупантов и их техники: смотрите видео

Актуальная ситуация на фронте: сводка Генштаба за 9 мая по состоянию на 18:00

Одним из самых горячих отрезков фронта и в дальнейшем является Изюмский Харьковской области. Оккупанты продолжают готовиться к наступательным действиям в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Для этого они пополняют запасы материально-технических средств, готовят свои подразделения и осуществляют воздушную разведку.

На ряде направлений россияне перегруппировываются и пытаются наступать, впрочем, в большинстве своем – без успеха. Так, враг предпринял неудачную попытку штурма населенного пункта Воеводовка, после чего отошел на ранее занятые позиции. Также безуспешные боевые действия оккупанты вели на Бахмутском направлении, вблизи населенного пункта Тошковка. Боевые действия продолжаются на Авдеевском направлении – вблизи Новоселовки, Новоселовки Второй и Верхнеторецкого. На Лиманском направлении идут бои вблизи населенных пунктов Александровка и Шандриголово. Идет бой за Рубежное.

Несмотря на "режим тишины", россияне возобновили обстрелы и штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе. Между тем, вражеские корабли в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, а также осуществляют разведку.

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