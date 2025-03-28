Горит гостинично-ресторанный комплекс и многоэтажка: ужасные последствия удара по Днепру

Российская армия вечером 28 марта атаковала Днепр "Шахедами". В результате в городе горит гостинично-ресторанный комплекс и многоэтажка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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Какие последствия атаки по Днепру 28 марта

Сергей Лысак рассказал, что в результате вражеской атаки 28 марта масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе. Также занялись многоэтажка и частные дома.

Повсюду работают спасатели. Укрощают огонь,

– написал чиновник.

Он также подчеркнул, что есть первые данные о пострадавших в Днепре. В больницу доставили четырех раненых.

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К слову, ранее Сергей Лысак рассказывал, что есть повреждения в жилом секторе в Днепре. Он также призвал жителей города оставаться в безопасных местах, а также беречь себя и близких.

До этого в Днепре слышали мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали об опасности вражеских ударных дронов-камикадзе типа "Шахед".

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