Горит гостинично-ресторанный комплекс и многоэтажка: ужасные последствия удара по Днепру
- Российская армия атаковала Днепр "Шахедами", что повлекло пожары в гостинично-ресторанном комплексе и многоэтажке.
- В результате атаки пострадали четыре человека, которых доставили в больницу.
Российская армия вечером 28 марта атаковала Днепр "Шахедами". В результате в городе горит гостинично-ресторанный комплекс и многоэтажка.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
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Какие последствия атаки по Днепру 28 марта
Сергей Лысак рассказал, что в результате вражеской атаки 28 марта масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе. Также занялись многоэтажка и частные дома.
Повсюду работают спасатели. Укрощают огонь,
– написал чиновник.
Он также подчеркнул, что есть первые данные о пострадавших в Днепре. В больницу доставили четырех раненых.
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К слову, ранее Сергей Лысак рассказывал, что есть повреждения в жилом секторе в Днепре. Он также призвал жителей города оставаться в безопасных местах, а также беречь себя и близких.
До этого в Днепре слышали мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали об опасности вражеских ударных дронов-камикадзе типа "Шахед".
Враг также атаковал Днепр 27 марта
- В ночь на 27 марта российская армия нанесла удар по Днепру, вызвав значительные разрушения. Пострадали предприятия, более 60 автомобилей и 10 многоэтажных домов. Также есть раненые.
- По информации начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, за медицинской помощью обратились три человека – 48-летний мужчина и две женщины в возрасте 75 и 78 лет. Всем пострадавшим оказали помощь на месте.
- Несмотря на массированную атаку, украинская ПВО уничтожила шесть вражеских дронов в небе над Днепропетровской областью. Пожары, возникшие после обстрелов, оперативно ликвидировали спасатели.
- Между тем российская пропаганда цинично заявила, что якобы атаковала "важные военные объекты", а не гражданскую инфраструктуру. В Центре стратегических коммуникаций опровергли эти фейки, отметив, что удары по мирным городам – типичная террористическая тактика РФ. Российская пропаганда неоднократно называла "военными базами" больницы, школы и жилые дома, которые становились мишенью атак.
- Всего в ночь на 27 марта Россия выпустила по Украине баллистическую ракету "Искандер-М", а также 86 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов различных типов. Воздушные силы Украины подтвердили уничтожение 42 ударных дронов, а еще 26 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.