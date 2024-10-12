В оккупированных Ровеньках на Луганщине горит нефтебаза: россияне жалуются на налет дронов

На оккупированной россиянами территории ночью 12 октября было "горячо". В Ровеньках Луганской области жалуются на атаку дронов.

Пропагандистские телеграм-каналы говорят, что работала ПВО. Похоже, есть попадание в нефтебазу, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке БпЛа на оккупированные Ровеньки

Сегодня ночью (12 октября – 24 Канал) врагом была попытка атаковать территорию ЛНР и Ростовской области с помощью БпЛа,

– говорят оккупанты.

Атака была массированная. Работала российская ПВО "по БпЛа противника".

"Очень много сбитий", – сообщали в российских телеграмм-каналах.

Возгорание в Ровеньках после атаки дронов: смотрите видео

В сети утверждают, что после этого загорелась нефтебаза в Ровеньках. Впрочем, говорят, что причина возгорания неизвестна.

В Ровеньках горит нефтебаза: смотрите видео

Официальной информации от оккупационных властей Луганщины пока нет.