Пропагандистські телеграм-канали кажуть, що працювала ППО. Схоже, є потрапляння в нафтобазу, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку БпЛа на окуповані Ровеньки

Сьогодні вночі (12 жовтня – 24 Канал) ворогом була спроба атакувати територію лнр та Ростовської області за допомогою БпЛа,

– кажуть окупанти.

Атака була масована. Працювала російська ППО "по БпЛа противника".

"Дуже багато збиттів", – повідомляли в російських телеграм-каналах.

Загоряння в Ровеньках після атаки дронів: дивіться відео

У мережі стверджують, що після цього загорілася нафтобаза у Ровеньках. Водночас кажуть, що причина загоряння невідома.

У Ровеньках горить нафтобаза: дивіться відео

Офіційної інформації від окупаційної влади Луганщини поки немає.