Горит один из промышленных объектов, – Садовый про удар по Львову

Враг обстрелял Львов ракетами 26 марта. По словам мэра города Андрея Львова, продолжается пожар на промышленном объекте, где хранили горючее.

Как написал Садовый, жилищная инфраструктура не пострадала. Мэр рассказал, что на месте работают соответствующие спасательные службы.

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Львовянам следует оставаться в укрытиях

Прошу всех оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,

– призвал городской глава.

Ранее глава Львовской ОВ Максим Козицкий сообщил, что пострадавших, по предварительной информации, пятеро. Он побывал на месте взрыва и заверил, что все – под контролем.

Однако львовян попросили оставаться в укрытиях, поскольку сообщили об угрозе повторного ракетного удара. В ОВА упорно призывали людей не распространять фото и видео с мест обстрела, поскольку это только на руку врагу.

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