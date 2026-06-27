Горит завод "Титан-Баррикады", подбит паром в Керчи: в Генштабе рассказали о новых поражениях

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по важным военным объектам России в Волгограде и временно оккупированном Крыму. Под обстрелом оказались предприятие ВПК, средства ПВО и ключевая логистическая инфраструктура оккупантов.

Подробнее о новых поражениях на территории России и в ВОТ рассказали в Генштабе.

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Какие российские объекты подверглись атаке?

26 июня и в ночь на 27 июня Силы обороны Украины нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры России и временно оккупированных территорий. Одной из главных целей стало предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде. По сообщениям, именно по этому объекту, специализирующемуся на производстве артиллерийских систем и ракетной техники, был нанесен удар подразделениями ракетных войск и артиллерии. В результате попадания на территории предприятия возник пожар. Степень повреждений в настоящее время уточняется.

Справочно. Завод является важным звеном российского военно-промышленного комплекса и производит элементы для комплексов "Искандер-М", "Тополь-М" и "Ярс", а также тяжелую артиллерию.

Кроме удара по Волгограду украинские силы поразили ряд целей в Крыму. В частности, был поврежден зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в Феодосийском районе, а также автомобильный паром "Петропавловск" возле Керчи. По данным военных, паром использовался для обеспечения логистики российских оккупационных сил на юге.

Также сообщается о поражении пунктов управления российских войск в районах Лимана Первого в Харьковской области и Ленинского в Белгородской области России, а также двух пунктов управления беспилотниками в Запорожской области – Лугово и Каменском.

В Генштабе отмечают, что все эти удары являются частью системных действий, направленных на ослабление военно-экономического потенциала России и усложнение ее способности вести войну против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военных за точность и отметил, что работа продолжается.

География украинских дальнобойных санкций постоянно расширяется. И именно наше давление ежедневно закладывает основу для того, чтобы наконец достойный мир был. Я благодарен каждому украинскому инженеру и воину, которые обеспечивают нашу дальнобойность,

– сказал глава государства.

Напомним, СБУ во второй раз за месяц поразила важный российский логистический объект - нефтеперекачивающую станцию ​​"Второво" во Владимирской области России, которая обеспечивает горючим Москву и экспортные поставки. Операцию провели спецназовцы "Альфа" в рамках системной кампании по поражению военной логистики России.

По данным СБУ, украинские дроны попали в технические здания станции, после чего там произошла детонация. Объект является частью системы "Транснефть-Верхняя Волга" и играет ключевую роль в поставках дизельного горючего в московский регион и порты Балтийского моря.