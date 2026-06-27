Детальніше про нові ураження на території Росії та ТОТ розповіли у Генштабі.

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Які російські об'єкти зазнали атаки?

26 червня та в ніч на 27 червня Сили оборони України провели серію ударів по об'єктах військової інфраструктури Росії та тимчасово окупованих територій. Однією з головних цілей стало підприємство "Титан-Барикади" у Волгограді. За повідомленнями, саме по цьому об'єкту, який спеціалізується на виробництві артилерійських систем і ракетної техніки, було завдано удару підрозділами ракетних військ і артилерії. Унаслідок влучання на території підприємства виникла пожежа. Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.

Довідково. Завод є важливою ланкою російського військово-промислового комплексу та виробляє елементи для комплексів "Іскандер-М", "Тополь-М" і "Ярс", а також важку артилерію.

Окрім удару по Волгограду, українські сили уразили низку цілей у Криму. Зокрема, було пошкоджено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" у районі Феодосії, а також автомобільний пором "Петропавловськ" біля Керчі. За даними військових, пором використовувався для забезпечення логістики російських окупаційних сил на півдні