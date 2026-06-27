Деталі операції повідомили в СБУ.

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Що відомо про ураження НПС "Второво"?

Операцію провели спецпризначенці підрозділу "Альфа". Це вже друга успішна атака на цей об'єкт за червень.

За попередньою інформацією, українські безпілотники влучили безпосередньо в технічні будівлі станції, після чого там відбулася детонація.

В СБУ зазначили, що ці удари відбуваються в межах масштабної 40-денної операції впливу на Росію, завдання щодо якої поставив президент Володимир Зеленський.

Чому станція "Второво" важлива для Росії?

Лінійно-виробничо-диспетчерська станція "Второво" входить до структури АТ "Транснефть-Верхняя Волга" і є критично важливим логістичним вузлом ворога.

Через цю станцію здійснюється перекачування світлих нафтопродуктів, зокрема дизельного пального, до московського кільцевого нафтопродуктопроводу. Звідти пальне розподіляють по великих нафтобазах навколо столиці Росії.

Крім того, об'єкт забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря.

Де розташована нафтостанція "Второво": дивіться на карті

Варто зазначити, що попередня успішна атака дронів СБУ на "Второво" відбулася зовсім нещодавно – 10 червня цього року.

У Службі безпеки наголошують, що й надалі проводитимуть спецоперації на стратегічних об'єктах країни-агресорки, які живлять її воєнну економіку.

Ворог повинен відчути наслідки своєї агресії не лише на полі бою, а й у власному бюджеті, логістиці та експортних доходах. Кожен уражений об'єкт – це зменшення ресурсів для ведення війни,

– підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, раніше супутникові знімки зафіксували наслідки успішної атаки на нафтовий термінал в порту Усть-Луга під Санкт-Петербургом.

Також 25 червня Зеленський підтвердив удар по нафтобазі "Полтавська" у Краснодарському регіоні. Вона розташована за 300 кілометрів від лінії фронту.