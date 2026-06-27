Подробности операции сообщили в СБУ.

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Что известно о поражении НПС "Второво"?

Операцию провели спецназовцы подразделения "Альфа". Это уже вторая успешная атака на этот объект за июнь.

По предварительной информации, украинские беспилотники попали непосредственно в технические здания станции, после чего там произошла детонация.

В СБУ отметили, что эти удары наносятся в рамках масштабной 40-дневной операции воздействия на Россию, задачу по которой поставил президент Владимир Зеленский.

Почему станция "Второво" важна для России?

Линейно-производственно-диспетчерская станция "Второво" входит в структуру АО "Транснефть-Верхняя Волга" и является критически важным логистическим узлом противника.

Через эту станцию осуществляется перекачка светлых нефтепродуктов, в частности дизельного топлива, в московский кольцевой нефтепродуктопровод. Оттуда топливо распределяется по крупным нефтебазам вокруг столицы России.

Кроме того, объект обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря.

Где расположена нефтестанция "Второво": смотрите на карте

Стоит отметить, что предыдущая успешная атака дронов СБУ на "Второво" произошла совсем недавно – 10 июня этого года.

В Службе безопасности подчеркивают, что и в дальнейшем будут проводить спецоперации на стратегических объектах страны-агрессора, которые питают её военную экономику.

Враг должен ощутить последствия своей агрессии не только на поле боя, но и в собственном бюджете, логистике и экспортных доходах. Каждый пораженный объект — это сокращение ресурсов для ведения войны,

– подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее спутниковые снимки зафиксировали последствия успешной атаки на нефтяной терминал в порту Усть-Луга под Санкт-Петербургом.

Также 25 июня Зеленский подтвердил удар по нефтебазе "Полтавская" в Краснодарском крае. Она расположена в 300 километрах от линии фронта.