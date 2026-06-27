Про це повідомляли місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про атаку БпЛА на Крим?

Близько 01:38 потужний вибух пролунав у Севастополі. До цього на території півострова місцеві мешканці повідомляли про гучну роботу протиповітряної оборони.

БпЛА атакують Крим: дивіться відео

О 02:55 пролунав вибух у селищі Октябрське. Приблизно через дві години окупанти чули роботу мобільних вогневих груп у районі мису Фіолент у Севастополі.

З 05.00 до 05:25 у Євпаторії також працювала ППО. У місцевих пабліках писали, що ворог приблизно на дві години перекривав Кримський міст. Вранці з'явилися повідомлення про черги з близько 600 – 700 автомобілів.

Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито збиття 2 безпілотників у Балаклавському районі. Він також попросив громадян перебувати у безпечних місцях та зберігати спокій.

Коли ще дрони атакували Крим?

Тимчасово окупований півострів Крим знову зазнав потужної повітряної атаки вночі 24 червня. Удари дронів залишили без світла Севастополь, в інших районах також помітили пожежі.

Внаслідок ударів сталася пожежа на Балаклавській ТЕС, яка забезпечує електроенергією Севастополь, а згодом надійшли повідомлення про загоряння в районі аеродрому "Гвардійське", з якого ворог запускає БпЛА.

В анексованому Криму після ночі 26 червня фіксують пожежі на аеродромі малої цивільної авіації поблизу Керчі. Там окупанти розмістили "жирні" цілі. Свідки стверджують, що на місцевому аеродромі росіяни розмістили ЗРПК "Панцир-С1" та радіолокаційні станції.