Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

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Що відбувається в окупаційній адміністрації Сальдо?

Окупанти панікують через удари по мостах у районі Чонгара та Арабатської стрілки, а також – по трасі "Новоросія".

Через це постачання ворожих угруповань утруднене, а безпечних маршрутів для чиновників практично не лишилося.

У світлі останніх подій та нездатності ППО захистити навіть тилові об'єкти, настрої в кабінетах окупантів різко погіршилися. Генічеськ, який вони вважали безпечним місцем, тепер регулярно опиняється під ударами, що змушує місцеве керівництво серйозно нервувати за своє життя,

– зауважують в "АТЕШ".

Партизани припускають, що на тлі цих подій херсонська окупаційна адміністрація найближчим часом може згорнути роботу та втекти до Запорізької області.

Як основний напрям для евакуації розглядається Мелітополь, який поки що знаходиться далі від лінії фронту.

До слова, днями з'явилися супутникові знімки уражених мостів на окупованих територіях, зокрема автомобільного мосту в Армянську, Генічеські мости та понтонні переправи.

OSINT-аналітики відзначають, що забезпечення окупаційних військ помітно ускладнилося, але до повного колапсу поки що "дуже далеко".