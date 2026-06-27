Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

Смотрите также : "Атеш" раскрыл объекты управления космическими силами России в Крыму: информация уже у Сил обороны

Что происходит в оккупационной администрации Сальдо?

Оккупанты паникуют из-за ударов по мостам в районе Чонгара и Арабатской стрелки, а также – по трассе "Новороссия".

Из-за этого снабжение вражеских группировок затруднено, а безопасных маршрутов для чиновников практически не осталось.

В свете последних событий и неспособности ПВО защитить даже тыловые объекты, настроения в кабинетах оккупантов резко ухудшились. Геническ, который они считали безопасным местом, теперь регулярно попадает под удары, что заставляет местное руководство серьезно опасаться за свою жизнь,

– отмечают в "АТЕШ".

Партизаны предполагают, что на фоне этих событий херсонская оккупационная администрация в ближайшее время может свернуть работу и бежать в Запорожскую область.

В качестве основного направления для эвакуации рассматривается Мелитополь, который пока находится дальше от линии фронта.

К слову, на днях появились спутниковые снимки поврежденных мостов на оккупированных территориях, в частности автомобильного моста в Армянске, мостов в Геническе и понтонных переправ.

OSINT-аналитики отмечают, что снабжение оккупационных войск заметно затруднилось, но до полного коллапса пока "очень далеко".