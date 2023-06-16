Ликвидированный генерал Горячев мог быть исполняющим обязанности командующего российской армией

В Украине был ликвидирован российский генерал-майор Сергей Горячев. Информация о его уничтожении появилась недавно. Интересно, что Горячев мог быть исполняющим обязанности командующего вражеской армией.

Генерал-майор Горячев почти наверняка погиб при ударе по командному пункту примерно 12 июня 2023 года на Юге Украины, отметили в британской разведке. Об этом пишет 24 Канал.

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Вероятно, это первый ликвидированный генерал в 2023 году

Горячев был начальником штаба 35-й общевойсковой армии России.

Ввиду того, что назначенный командующим 35 армией генерал-лейтенант Александр Санчик восполняет пробел в высшем штабе, существует реальная возможность того, что Горячев был исполняющим обязанности командующего армией на момент своей гибели,

– отметили в разведке.

В минобороны Великобритании рассказали, что это первый российский генерал, уничтожение которого в Украине подтвердили с начала 2023 года.

Также добавили, что история 35-й общевойсковой армии была одновременно сложной и противоречивой. Ведь в марте 2022 года ее личный состав присутствовал во время убийства мирных жителей в Буче, а в июне войска в основном были уничтожены под Изюмом.

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Что известно о ликвидации Горячева