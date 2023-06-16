Ликвидированный генерал Горячев мог быть исполняющим обязанности командующего российской армией
Источник:Министерство обороны Великобритании
В Украине был ликвидирован российский генерал-майор Сергей Горячев. Информация о его уничтожении появилась недавно. Интересно, что Горячев мог быть исполняющим обязанности командующего вражеской армией.
Генерал-майор Горячев почти наверняка погиб при ударе по командному пункту примерно 12 июня 2023 года на Юге Украины, отметили в британской разведке. Об этом пишет 24 Канал.
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Вероятно, это первый ликвидированный генерал в 2023 году
Горячев был начальником штаба 35-й общевойсковой армии России.
Ввиду того, что назначенный командующим 35 армией генерал-лейтенант Александр Санчик восполняет пробел в высшем штабе, существует реальная возможность того, что Горячев был исполняющим обязанности командующего армией на момент своей гибели,
– отметили в разведке.
Также добавили, что история 35-й общевойсковой армии была одновременно сложной и противоречивой. Ведь в марте 2022 года ее личный состав присутствовал во время убийства мирных жителей в Буче, а в июне войска в основном были уничтожены под Изюмом.
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Что известно о ликвидации Горячева
- О вероятном уничтожение генерала сначала сообщили ряд "военкоров" и российские телеграм-каналы.
- Они жаловались, что на протяжении 12 июня шли тяжелые бои. Их фиксировали практически по всей линии боевого столкновения группировки "Восток". В частности, на Времьевском выступе
- Россияне жаловались на тяжелую ситуацию в полосе обороны 60-й и 37-й мотострелковых бригад. Отмечали, что из-за ракетной атаки ВСУ погиб начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Горячев.
- Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала заметил, то, что военный такого ранга оказался в радиусе действий ракетных систем, свидетельствует о том, что у врага там есть определенные проблемы с управляемостью. Также добавил, что уничтожение офицеров сказывается на управлении войсками. Генерала так просто не заменишь.