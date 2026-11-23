23 ноября в Голосеевском и Шевченковском районах Киева было зафиксировано падение обломков вражеских целей. На территории критического объекта и в центре столицы загорелись автомобили.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Какие последствия?

В Шевченковском районе столицы падение обломков российской воздушной цели привело к возгоранию двух автомобилей в центре города. Также возник пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома и получили повреждения балконы со второго по четвертый этажи.

Из дома были спасены два человека. В общей сложности госпитализировали трех человек, а один из пострадавших – иностранец.

Параллельно зафиксировано попадание в Голосеевском районе. Там обломки повлекли за собой пожар автомобилей на территории объекта критической инфраструктуры.

На обеих локациях работают экстренные службы.

Впоследствии в сети появилась информация о предполагаемом пожаре в районе Крещатика в результате атаки.

Отметим, что воздушная тревога в Киеве объявлена ​​с 14:26. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении реактивного беспилотника в направлении столицы. В частности, он летел на центр города.

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Напомним, накануне во время российской атаки на Киевщину российский дрон попал в супермаркет в Вишневом, когда внутри находились люди. В результате удара погибли две женщины, еще 26 человек получили ранения, среди которых трое детей.