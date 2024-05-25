Горят лакокрасочные изделия, весь ТЦ в огне, – Харьковская прокуратура об ударе по "Эпицентру"
Российские захватчики атаковали Харьков, под ударом оказался местный торговый центр. В результате взрыва произошел сильный пожар.
Было попадание авиационным боеприпасом УМПБ Д-30 по торговому центру. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Харьковской городской прокуратуры Дмитрий Чубенко.
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Какие масштабы последствий в результате удара по ТЦ
Дмитрий Чубенко рассказал, что в результате взрыва произошел сильный пожар. В торговом центре загорелись лакокрасочные изделия, древесина, также вспыхнула обшивка магазина и товары, которые были расположены внутри.
Из-за этого возник сильный едкий дым, который окутал весь огромный торговый центр, в результате чего, к сожалению, вероятно количество погибших и раненых будет увеличиваться,
– рассказал он.
То есть с самого взрыва пострадали люди, есть погибшие, в том числе и пожар усилил последствия этого военного преступления. По его словам, сейчас готовятся к очень серьезным последствиям.
По предварительным данным, уже сейчас сотрудниками ГСЧС происходит тушение пожара, изнутри извлечены два тела, один из них является сотрудником ТЦ. В то же время, правоохранители изъяли серверы с камер наблюдения.
Спикер Харьковской городской прокуратуры подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы выяснить, какое количество людей находилось внутри. Он отметил, что из-за пожара тела погибших могут быть сильно изуродованы.
По факту обстрела возбуждено уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Что известно об ударе по Эпицентру
- По словам мэра Игоря Терехова, в ТЦ на момент удара находились до 200 посетителей. Большое количество людей считается пропавшими без вести.
- Известно, что 15 сотрудников "Эпицентра" не выходят на связь.
- Президент Зеленский отреагировал на удар по гипермаркету. Глава государства отметил, что если бы союзники передали Украине нужное количество ПВО, таких трагедий не было бы.
- Российские пропагандисты в это время цинично признают целенаправленную атаку на гипермаркет. Они врут о том, что в ТЦ якобы размещалась военная техника и не было обычных людей.
- Отметим, что после атаки на "Эпицентр" россияне нанесли удар по Центральному парку в Харькове.