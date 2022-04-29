Горючее для ВСУ в приоритете: киевлян призвали не ездить на автомобилях без необходимости.

Киевские власти призывают киевлян по возможности не передвигаться на частном автотранспорте без необходимости. Ведь горючим необходимо в первую очередь обеспечить нужды военных.

Поэтому жителей столицы просят помнить о нуждах армии и защитников Украины. Общественный транспорт работает в Киеве, поэтому при возможности просят пользоваться именно им.

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Транспортную сеть постоянно расширяют для киевлян, чтобы обеспечить перевозку возвращающихся в столицу жителей.

Работа общественного транспорта

В Киеве уже осуществляют перевозку 140 автобусов на 62 маршрутах, 70 трамваев на 16 маршрутах, а также 77 троллейбусов на 25 маршрутах.

Кроме этого, частные перевозчики также осуществляют перевозку киевлян на 74 маршрутах общим количеством почти 400 автобусов.

График работы транспорта в Киеве

Метро работает с 06:30 до 20:00, а наземный пассажирский транспорт – с 07:00 до 21:00.

Ситуация с горючим в Украине

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения России Украине пришлось полностью перестроиться на новые рынки поставки нефти и нефтепродуктов. Поэтому на АЗС ощущается дефицит горючего, а цены находятся на рекордных отметках.

Сегодня Украина поставляет горючее в основном из Польши, Румынии, Словакии и других приграничных стран. Однако среди наших импортеров появилась и Западная Европа, никогда не поставлявшая сюда нефть и нефтепродукты.

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