Горловка – это украинский город, – Данилов о возвращении региона

Несмотря на то, что в настоящее время Горловка в Донецкой области, временно оккупирована российской армией, украинские защитники продолжают проводить в регионе эффективные спецоперации.

О планах возвращения Горловки из лап оккупантов сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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Данилов напомнил, что Горловка – это украинский город, а мы забираем свое. Все выполняется согласно плану, который есть в наших структурах.

Если враг считает, что мы будем защищаться – он глубоко ошибается, мы будем делать так, как считаем нужным,

– подчеркнул Данилов.

Спецоперация по освобождению Горловки: что известно

Горловку Донецкой области активно пытаются вернуть украинские войска. Сегодня спецоперацию в регионе проводила 95-я отдельная аэромобильная бригада. Закрепиться в Горловке ей пока не удалось.

В то же время, Алексей Арестович рассказал, что одна из украинских бригад продвинулась на окраине Горловки. Возможно, будет шанс развивать наступление.

Также сообщается, что в отдельных районах города на днях выключили свет.

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