Россияне немного дорезали линию обороны, – боец ВСУ о ситуации на Горловском направлении

Ожесточенные боестолкновения сейчас происходят на Востоке. Там враг работает артиллерией по нашим позициям, а в небе постоянно находится российская авиация, которая сбрасывает управляемые авиационные бомбы.

Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ Евгений Иевлев, добавив, что его подразделение держит оборону на Горловском направлении. Сейчас подготовки противника к штурму на этом участке фронта не фиксируется.

Читайте также Россия обстреляла подстанции на Востоке: какова ситуация в энергосистеме Украины 15 июня

На чем делает акцент Россия

"Мы продолжаем держать полосу обороны на Горловском направлении. Немного полосу обороны нам дорезали в сторону Очеретино, но конкретные населенные пункты я называть не буду. Минометка, кассетные боеприпасы, арта – все это отрабатывает по нашим позициям постоянно", – рассказал Евгений Иевлев.

В то же время не заметно скопления войск или подготовки к штурмам. Вероятно, это связано с тем, что враг сосредоточился на том, чтобы выйти на трассу Константиновка – Покровск. Оккупанты надеются пробить оборону Часового Яра и замкнуть кольцо, чтобы окружить нашу группировку войск.

Ситуация в городе Часов Яр: смотрите на карте

"Сегодня наша задача максимально "перекапывать" линию фронта врага и технику, которая попадает в фокус зрения нашей аэроразведки", – подчеркнул боец ВСУ.

Он добавил, что серьезное влияние на ход боев имеют ФАБы и КАБы, которые применяет враг. Часто они не позволяют нашим военным даже поднять голову и рассмотреть, что именно нужно уничтожить.

Украине надо достаточно авиации

Западные издания также пишут о вероятном смыкании кольца и продвижении врага все ближе к важной трассе в Константиновке. Однако, как отметил военный, желание оккупантов и их реальные возможности значительно расходятся. Пока нет предпосылок говорить об окружении наших войск.

А относительно того, чем действительно преобладает враг, то ни для кого не секрет, что нам очень нужна авиация, самолеты F-16. Нам очень важно закрыть воздушное пространство, потому что все надеются на высоты. Конечно, они дают определенное преимущество, но когда враг тебя штурмует, сбрасывает КАБы, ФАБы, то они уничтожают все наши позиции, в том числе и на высотах,

– подчеркнул Евгений Иевлев.

Поэтому военные надеются, что когда в небе появятся западные истребители и станут на патрулирование воздушного пространства, то ситуация на многих направлениях фронта изменится.

А по поводу приближения врага к трассе, то даже несколько километров, которые он прошел, нельзя назвать стратегическим успехом. Это локальное продвижение именно из-за той тактики, которую они используют почти с начала войны – просто уничтожать все перед собой,

– добавил боец ВСУ.

Впрочем, Украина также подкрепилась. Это можно увидеть, учитывая российский самолетопад. Ведь только за май 2024 года оккупанты потеряли 6 своих самолетов. Однако не стоит забывать, что это не самая действенная борьба с тем количеством управляемых авиабомб, которую использует Россия по нашим позициям.

Потери воздушных судов, конечно, побуждают россиян действовать осторожнее, но точно не уменьшают количества обстрелов.

Ситуация на Востоке: актуальные новости