Горные штурмовики отбросили россиян на километры от Кременной в Луганской области
7 апреля 2022 , 14:29Читати новину українською
Источник:Минобороны Украины
В Луганской области украинские защитники смогли отбросить российских оккупантов на 6 – 10 километров от городка Кременная. В Минобороны сообщили, что враг убегал с поля боя, оставив технику и оружие.
Горные штурмовики отбили позиции оккупантов, захватив трофейное оружие и сдвинув россиян на 6 – 10 километров от города Кременная.
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В Министерстве обороны сообщили, что деморализованный враг сбежал от украинцев, оставив целую технику и оружие, которые пойдут на укрепление ВСУ.
Пусть радуются те, кому удалось сбежать! Ведь на украинской земли рашистов ждет только смерть!
– написали в ведомстве.
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