Города Волноваха больше не существует: раньше там жили более 100 тысяч человек

Российские оккупанты уничтожили город Волноваха в Донецкой области. Ракеты и снаряды врага нанесли ему невероятные разрушения.

Волноваха стала мишенью для десятков ракет и снарядов русских оккупантов. Обстрелы врага нанесли городу огромный ущерб.

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Волновахи больше не существует

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, города Волноваха больше не существует. Российские оккупанты его полностью уничтожили.

Ранее в районе Волновахи проживали более 100 тысяч человек. Большую часть населения удалось эвакуировать.

Поскольку города с инфраструктурой уже не существует, бои между ВСУ и орками идут за территорию.

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