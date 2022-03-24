Госатомрегулирование заявляет об угрозе жизни работников Чернобыльской АЭС

По состоянию на 24 марта "Чернобыльская АЭС" и находящиеся в зоне отчуждения объекты остаются под контролем военных страны-агрессора. Кроме того, в заложниках оккупантов до сих пор находятся работники станции.

Следовательно, систематический контроль за состоянием ядерной и радиационной безопасности на площадке "Чернобыльской АЭС" и на территории Зоны отчуждения невозможен. Также персонал не способен контролировать ядерные материалы.

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Оккупанты нарушают требования радиационной безопасности

Российские военные в дальнейшем грубо нарушают требования радиационной безопасности и санитарно-пропускного режима на предприятии и Зоне отчуждения. Это приводит к ухудшению состояния радиационной обстановки на площадке.

Более того, сейчас враг пытается захватить город Славутич и осуществляет обстрел блок-постов. Здесь проживает персонал, работающий на объектах "Чернобыльской АЭС", а также на объектах и ​​предприятиях, расположенных в зоне отчуждения.

Госатомрегулирование отмечает, что эти обстоятельства ставят под угрозу жизнь и здоровье работников атомной электростанции и членов их семей, а также усиливают психологическое давление на оперативный персонал, обеспечивающий сейчас ядерную и радиационную безопасность объектов на площадке.

Напомним, месяц назад, 24 февраля, враги захватили Чернобыльскую АЭС. Оккупанты до сих пор незаконно удерживают в заложниках работников электростанции.

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