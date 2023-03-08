Пригрозили санкциями: на протесты в Грузии отреагировали в Вашингтоне и Брюсселе
Источник:Госдеп США
В Грузии вечером 7 марта вспыхнули масштабные протесты из-за законопроекта об иноагентах, который парламент принял в первом чтении. На ситуацию уже отреагировали в Госдепе США, а также Евросоюзе.
Во время многотысячной акции протеста силовики начали жестокие разгоны и задержания. Против мирных митингующих использовали водометы, светло-шумовые гранаты, а также перечный газ и резиновые пули.
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Что сказали в Вашингтоне
Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что у Вашингтона есть инструменты для привлечения к ответственности за нарушение прав человека. Таким образом, он намекнул на санкции против причастных к закону об иноагентах.
У нас есть ряд инструментов, позволяющих нам привлечь к ответственности любого в любой стране мира, кто причастен к подавлению того, что в противном случае считалось бы общечеловеческим правом человека,
– отметил Прайс.
Он добавил, что США будут внимательно следить за ситуацией в Грузии, которая их "очень беспокоит", и призывают Тбилиси гарантировать право на мирные протесты.
"Мы очень надеемся, что грузинское правительство прислушается к своему народу, который сейчас четко заявляет свою позицию. И мы сейчас видим, как некоторые из этих голосов заглушаются слезоточивым газом, усилиями по подавлению тех, кто пытается воспользоваться своим правом на свободу мирных собраний", – сказал он.
Реакция ЕС
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал голосование за законопроект "очень плохим событием для Грузии и ее народа".
Закон в его нынешнем виде угрожает организациям гражданского общества и СМИ негативными последствиями для многих грузин, получающих пользу от их деятельности,
– объяснил он.
Боррель добавил, что этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. По его словам, это противоречит заявленной цели Грузии стать членом Европейского Союза, поддерживаемой большинством граждан Грузии.
"Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для отношений между нами", – подытожил Боррель.
Что известно о протестах в Грузии
- Они вспыхнули 7 марта, когда парламент страны в первом чтении проголосовал за закон об иноагентах.
- Несколько тысяч граждан вышли в центр Тбилиси, чтобы выразить свое несогласие. Но на улицах столицы их с водометами и перечным газом встретили силовики.
- Впоследствии люди попытались взять штурмом парламент, но силовики устроили жестокий разгон и зачистку площади перед зданием.