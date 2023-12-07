Государственный департамент США совместно с Конгрессом планирует направить советника в Министерство по стратегическим отраслям промышленности в Украине. Об этом говорится в заявлении Белого дома за 6 декабря.

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Зачем США отправляет советника в Украину

В источнике указано, что советника отправляют для:

ускорение процесса перехода Украины к оперативно совместимым военным силам;

борьбой с коррупцией;

привлечение иностранных инвестиций в критически важные отрасли промышленности.

Кроме того, США создали межведомственную команду под названием Ukraine Deal Team, в состав которой входят представители Государственного департамента, Министерства обороны и торговли.

Белый дом также утверждает, что эта команда будет оказывать поддержку партнерам, рассматривающим соглашения и экспортные требования для оборонной промышленности Украины.

Эти исходные результаты не только расширят украинско-американское сотрудничество и обеспечат Украину возможностями. Они необходимы для достижения успеха на поле боя в краткосрочной перспективе и будут поддерживать долгосрочное экономическое восстановление, защиту Украины,

– написали в администрации президента Байдена.

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