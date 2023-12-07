Державний департамент США спільно з Конгресом планує направити радника до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості в Україні. Про це йдеться в заяві Білого дому за 6 грудня.

Дивіться також Reuters знайшли "кілька сюрпризів" у запиті України на озброєння, зокрема F-18, Apache і THAAD

Для чого США відправляє радника в Україну

У джерелі зазначено, що радника відправляють для:

прискорення процесу переходу України до оперативно сумісних військових сил;

боротьби з корупцією;

залучення іноземних інвестицій у критично важливі галузі промисловості.

Крім того, США створили міжвідомчу команду під назвою Ukraine Deal Team, до складу якої входять представники Державного департаменту, Міністерства оборони та торгівлі.

Білий дім також стверджує, що ця команда буде надавати підтримку партнерам, які розглядають угоди та експортні вимоги для оборонної промисловості України.

Ці початкові результати не лише розширять українсько-американську співпрацю та забезпечать Україну можливостями. Вони є необхідними для досягнення успіху на полі бою в короткостроковій перспективі та підтримуватимуть довгострокове економічне відновлення, захист України,

– написали в адміністрації президента Байдена.

Вашингтон і підтримка України: останнє