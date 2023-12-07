Державний департамент США спільно з Конгресом планує направити радника до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості в Україні. Про це йдеться в заяві Білого дому за 6 грудня.
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Для чого США відправляє радника в Україну
У джерелі зазначено, що радника відправляють для:
- прискорення процесу переходу України до оперативно сумісних військових сил;
- боротьби з корупцією;
- залучення іноземних інвестицій у критично важливі галузі промисловості.
Крім того, США створили міжвідомчу команду під назвою Ukraine Deal Team, до складу якої входять представники Державного департаменту, Міністерства оборони та торгівлі.
Білий дім також стверджує, що ця команда буде надавати підтримку партнерам, які розглядають угоди та експортні вимоги для оборонної промисловості України.
Ці початкові результати не лише розширять українсько-американську співпрацю та забезпечать Україну можливостями. Вони є необхідними для досягнення успіху на полі бою в короткостроковій перспективі та підтримуватимуть довгострокове економічне відновлення, захист України,
– написали в адміністрації президента Байдена.
Вашингтон і підтримка України: останнє
- Тривають дискусії навколо бюджету США на 2024 рік. У ньому мають бути передбачені кошти на підтримку України та Ізраїлю. Водночас 6 грудня Сенат не поставив на голосування відповідний законопроєкт – він не набрав достатньої кількості голосів.
- Власне, парламентарі не можуть дійти згоди щодо питання захисту національного кордону від мігрантів. Пані посол України в США Оксана Маркарова зазначала, що щодо фінансування ЗСУ цей консенсус уже є, а питання захисту кордону – це внутрішньополітичне питання для американців. На нього Київ повпливати не може.
- Попри це Білий дім продовжує діями засвідчувати, що для нього підтримка України є питанням національної безпеки США. Того ж 6 грудня було оголошено пакет військової допомоги, який оцінюють у 175 мільйонів доларів. У ньому: снаряди, боєприпаси та інше важливе обладнання.