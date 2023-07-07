"Ничего без Украины": в Госдепе опровергли слухи о "тайных переговорах" США и России

В Государственном департаменте США не подтвердили информацию о том, что Белый дом санкционировал "тайные переговоры" с Россией по окончании войны в Украине. Там назвали это слухами.

Спикер Госдепа назвал подобную информацию слухами. И еще раз подчеркнул, что без Украины этот вопрос решать в США не будут.

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Администрация Байдена не санкционировала эти дискуссии. И как мы неоднократно говорили, ничего об Украине без Украины,

– заявил спикер Госдепа.

Он подчеркнул, что США будут и дальше продолжать поставлять оружие ВСУ, чтобы украинская сторона "могла вести переговоры с позиции силы, когда сочтет, что время пришло".

Что этому предшествовало

Ранее СМИ писали, что группа бывших высокопоставленных чиновников по нацбезопасности США провела тайные переговоры с близкими к Кремлю россиянами и главой МИД России Сергеем Лавровым.

По информации источников телеканала NBC, такие разговоры проводились с целью создания основы для предстоящих переговоров по прекращению войны страны-агрессора – России против Украины.