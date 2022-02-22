Госдума ратифицировала "договоры" с псевдореспубликами на Донбассе
Источник:Интерфакс
Российская госдума 22 февраля ратифицировала так называемые "договоры" со своими марионетками на оккупированном Донбассе. Циничное решение парламентарии государства-агрессора одобрили единогласно.
"Договоры" касаются "дружбы, сотрудничества и взаимной помощи". Вершиной цинизма является то, что после ратификации так называемых "документов" российские политики аплодировали в зале.
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"Соглашения" вступили в силу с момента публикации.
Что предусматривают договоренности боевиков с Кремлем
Срок "договоров" составит 10 лет. Москва и ее наемники договорились вместе "охранять границы" оккупированного Донбасса с подконтрольной украинскому правительству территорией. Россия уже отправила на Восток Украины свои войска, однако не молча и под прикрытием, как 8 лет назад, а открыто и официально.
Другие пункты договоренностей:
- Россия будет поддерживать финансовую и банковскую системы своих марионеток;
- рубль будет являться платежным средством на оккупированных территориях;
- боевики и Кремль будут совместно использовать свои "военные базы и инфраструктуру";
- Москва будет признавать документы, которые будут выдавать оккупанты.
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