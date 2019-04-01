Госдума России может заявить о непризнании результатов выборов в Украине

Комитет Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендует принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта.

Председатель комитета Леонид Калашников сообщил, что такое решение на совете Думы в РФ рассмотрят сегодня, 1 апреля.

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Представитель страны-агрессора пожаловался, что на выборах якобы не могли голосовать жители восточных областей. На самом деле, украинцы, которые живут в оккупированных районах Донетчины и Луганщины, имели возможность отдать свой голос на подконтрольных Киеву территориях. А граждане Украины, которые живут в России – в посольствах Украины в Казахстане, Грузии и Финляндии.

В первом туре были отрезаны от голосования весь юго-восток, Донбасс и те украинцы, которые живут в России. То есть примерно 5-6 миллионов человек. Это уже основание для того, чтобы не признавать эти выборы легитимными для нас,

– заявил он.

Заметим, в России проживает лишь 30 тысяч украинских избирателей.

Калашников также добавил, что принятие заявления о непризнании результатов голосования не означает, что Россия "не будет сотрудничать с властью или контактировать". Исключение составляет действующий президент Петр Порошенко, сотрудничество с которым в РФ назвали невозможной.

В голосовании на выборах президента приняли участие почти 19 миллионов граждан. Не пришли на выборы около 11 миллионов. В целом, явка избирателей по Украине составила 63,48%.

Какой была явка на президентских выборах в Украине

Подсчет официальных результатов выборов президента Украины:

Владимир Зеленский – 30,19% Петр Порошенко – 16,68% Юлия Тимошенко – 13,06% Юрий Бойко – 11,55% Анатолий Гриценко – 7,11%.



Кто выходит во второй тур по результатам экзит-пола?

Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%. Действующий президент Петр Порошенко набирает 17,8%, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 14,2%.



Замыкают топ-5 лидеров президентских выборов-2019 кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, которого поддержали – 9,8% избирателей, и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 7,1%.



Результаты экзит-пола первого тура выборов президента Украины

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