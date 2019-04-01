Держдума Росії може заявити про невизнання результатів виборів в Україні

Комітет Державної думи Росії у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками рекомендує прийняти заяву про невизнання підсумків виборів президента України, які відбулися 31 березня.

Голова комітету Леонід Калашников повідомив, що таке рішення на раді Думи у РФ розглянуть сьогодні, 1 квітня.

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Представник країни-агресора пожалівся, що на виборах нібито не могли голосувати жителі східних областей. Насправді, українці, які живуть в окупованих районах Донеччини і Луганщини, мали змогу віддати свій голос на підконтрольних Києву територіях. А громадяни України, які живуть у Росії – у посольствах України у Казахстані, Грузії та Фінляндії.

У першому турі були відрізані від голосування весь південний схід, Донбас і ті українці, які живуть в Росії. Тобто приблизно 5-6 мільйонів людей. Це вже підстава для того, щоб не визнавати ці вибори легітимними для нас,

– заявив він.

Зауважимо, у Росії проживає лише 30 тисяч українських виборців.

Калашников також додав, що прийняття заяви про невизнання результатів голосування не означає, що Росія "не буде співпрацювати з владою або контактувати". Виключення становить чинний президент Петро Порошенко, співпрацю з яким у РФ назвали неможливою.

У голосуванні на виборах президента України взяли участь майже 19 мільйонів громадян. Не прийшли на вибори близько 11 мільйонів. Загалом, явка виборців по Україні становила 63,48%.



Якою була явка на президентських виборах в Україні

Підрахунок офіційних результатів виборів президента України:

Володимир Зеленський – 30,19% Петро Порошенко – 16,68% Юлія Тимошенко – 13,06% Юрій Бойко – 11,55% Анатолій Гриценко – 7,11%.

Хто виходить у другий тур за результатами екзит-полу?Володимир Зеленський лідирує в першому турі голосування на виборах президента України з 30,4%. Чинний президент Петро Порошенко набирає 17,8%, а лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 14,2%.



Замикають топ-5 лідерів президентських виборів-2019 кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, якого підтримали – 9,8% виборців, та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко – 7,1%.





Результати екзит-полу першого туру виборів президента України

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