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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Держдума Росії може заявити про невизнання результатів виборів в Україні

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      Комітет Держдуми РФ хоче прийняти заяву про "невизнання виборів в Україні"
      Комітет Держдуми РФ хоче прийняти заяву про "невизнання виборів в Україні" / Фото з відкритих джерел

      Комітет Державної думи Росії у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками рекомендує прийняти заяву про невизнання підсумків виборів президента України, які відбулися 31 березня.

      Голова комітету Леонід Калашников повідомив, що таке рішення на раді Думи у РФ розглянуть сьогодні, 1 квітня.

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      Представник країни-агресора пожалівся, що на виборах нібито не могли голосувати жителі східних областей. Насправді, українці, які живуть в окупованих районах Донеччини і Луганщини, мали змогу віддати свій голос на підконтрольних Києву територіях. А громадяни України, які живуть у Росії – у посольствах України у Казахстані, Грузії та Фінляндії.

      У першому турі були відрізані від голосування весь південний схід, Донбас і ті українці, які живуть в Росії. Тобто приблизно 5-6 мільйонів людей. Це вже підстава для того, щоб не визнавати ці вибори легітимними для нас,
      – заявив він.

      Зауважимо, у Росії проживає лише 30 тисяч українських виборців.

      Калашников також додав, що прийняття заяви про невизнання результатів голосування не означає, що Росія "не буде співпрацювати з владою або контактувати". Виключення становить чинний президент Петро Порошенко, співпрацю з яким у РФ назвали неможливою.

      У голосуванні на виборах президента України взяли участь майже 19 мільйонів громадян. Не прийшли на вибори близько 11 мільйонів. Загалом, явка виборців по Україні становила 63,48%.


      Якою була явка на президентських виборах в Україні

      Підрахунок офіційних результатів виборів президента України:

      1. Володимир Зеленський – 30,19%
      2. Петро Порошенко – 16,68%
      3. Юлія Тимошенко – 13,06%
      4. Юрій Бойко – 11,55%
      5. Анатолій Гриценко – 7,11%.

      Хто виходить у другий тур за результатами екзит-полу?Володимир Зеленський лідирує в першому турі голосування на виборах президента України з 30,4%. Чинний президент Петро Порошенко набирає 17,8%, а лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 14,2%.

      Замикають топ-5 лідерів президентських виборів-2019 кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, якого підтримали – 9,8% виборців, та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко – 7,1%.


      Результати екзит-полу першого туру виборів президента України

      Дивіться відео, як пройшли президентські вибори 2019

       

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