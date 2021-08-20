Госизмена и покушение на разграбление: у Венедиктовой завершили следствие по Медведчуку и Козаку

Офис генпрокурора завершил расследование дела о возможной госизмене нардепа Виктора Медведчука. Материалы дела открыли нардепу и его адвокатам. В отношении его соратника Тараса Козака основное следствие также провели.

В Офисе генпрокурора заявили, что готовы идти с собранными доказательствами в суд. Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова сказала 20 августа.

К теме Потеряли миллионы из-за санкций: счета Медведчука и Козака в белорусском банке заблокированы

В Генпрокуратуре завершили расследовать дела Медведчука

Следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. С сегодняшнего дня (20 августа – 24 канал) материалы производства открыты стороне защиты,

– заявила Ирина Венедиктова.

Она заверила, что материалы откроют нардепу и его защите 20 августа. После ознакомления со всеми доказательствами, которые наработали прокуроры и следователи, "дело пойдет в суд".

Кстати, Виктору Медведчуку 30 июля Киевский апелляционный суд продлил домашний арест. Нардеп должен быть дома до 7 сентября, ведь он проиграл апелляцию.

Материалы по Козаку выделили в отдельное производство: он в розыске

Что касается дела Козака, то Венедиктова добавила, что материалы дела "выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него завершены".

Пока неизвестно, где находится его соратник Тарас Козак. 18 августа СБУ получила разрешение на задержание нардепа. В розыск его объявили ранее. В СБУ утверждают, что Козак уже находится в России. Виктор Медведчук ранее говорил, что политик лечится в Беларуси. Ирина Венедиктова не подтвердила информацию о пребывании Козака в Беларуси.

Ирина Венедиктова рассказала о завершении следствия: смотрите видео

Венедиктова заверила, что "мы готовы к тому, что и дальше будут звучать обвинения в преследовании оппозиции, будут информационные атаки и препятствование работе".

В чем подозревают нардепов Медведчука и Козака