"Выплачено 20 % критически важных платежей": Госказначейство начало выплаты Львову

Государственная казначейская служба начала осуществлять заблокированные финансовые платежи для обеспечения жизнедеятельности Львова. На данный момент город получил 40 миллионов гривен на нужды электротранспорта и зарплаты дворников.

Как сообщил Андрей Садовый, финансовое учреждение производит выплаты по заявкам, поданным городом до 21 сентября. Все расчетные документы, поступившие после этой даты, пока остаются без движения.

Деньги на зарплаты и транспорт

Полученное финансирование позволило частично покрыть потребности в выплате заработной платы водителям трамваев и троллейбусов. Также начали поступать средства для работников, убирающих улицы города.

В то же время деньги для частных автобусных перевозчиков и компенсация за льготные перевозки львовян до сих пор не поступили. Андрей Садовый подчеркнул, что вопрос остается открытым, а город ожидает решения правительства о первоочередном проведении выплат коммунальщикам.

Не может министр или мэр получать зарплату, пока ее не получили дворник, водитель или другой работник коммунальной сферы,

– отметил Садовый.

Что предшествовало блокированию средств?

Напомним, ранее мы писали, что в городе возник кризис из-за задержки более 1 миллиарда гривен. Из-за отсутствия согласований под угрозой оказались работа городского транспорта и уборка улиц.

Как уже сообщалось на нашем сайте, задержки с выплатами коммунальщикам продолжались около месяца, из-за чего мэр города публично отказался от собственной заработной платы до решения проблемы.