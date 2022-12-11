Организаторы сорванного госпереворота в Германии покупали оружие в Хорватии, – СМИ
Источник:Jutarnji List
Члены немецкого радикального движения "Райхсбюргер" подозреваются в организации государственного переворота. Несколько лет назад они покупали оружие в Хорватии.
Один из членов группировки жил в Хорватии после заключения брака. Полиция уже арестовала нескольких хорватов, которые могут быть причастны к организации путча.
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Организаторы сорванного путча в Германии покупали оружие в Хорватии
Хорватская полиция и Управление по противодействию коррупции и организованной преступности провели совместную операцию по срыву поставок оружия немецким радикальным группировкам. Также правоохранители задержали несколько хорватов, которые могут быть причастны к попытке государственного переворота в Германии.
Отправной точкой в расследовании стал один из участников радикального движения "Райхсбюргер" – Александер Райхль. Кроме того, в 2016 году он также присоединился к рядам ультраправой партии "Альтернатива для Германии".
В начале 2018 года хорватская полиция получила информацию, что Райхль покупал много оружия, которое осталось в Хорватии после войны 1990-х годов. Он переправлял его в Германию.
Хорватские и немецкие стражи порядка инициировали тайную операцию, в рамках которой перехватили телефонные разговоры Райхля. Так они узнали, что для организации покушения на высшее руководство Германии "Райхсбюргер" покупал:
- хорватские автоматические и снайперские винтовки,
- ручные гранаты,
- пистолеты,
- ружья.
В рамках расследования в Хорватии задержали 16 человек, большинство из которых позже осудили. Сам же Райхль в 2020 году был экстрадирован в Германию. Там его вместе с другим хорватом Мартыном М. и еще одним членом "Райхсбюргера" признали виновными и арестовали.
Кратко о планировании переворота в Германии
- Немецкие правоохранители провели спецоперацию против экстремистов, планировавших похищать политиков и штурмовать Бундестаг. Обыски прошли в 130 квартирах, офисах и складских помещениях, в том числе казармах Командования сил специального назначения в Кальве.
- За участие или поддержку террористической организации задержали 52 подозреваемых
- Группировка, которая планировала провести государственный переворот в Германии, была разделена на 2 группы: гражданскую часть с внутренним названием "Совет" и воинскую часть – "теневое правительство", которое также называли "Новая немецкая армия".
- В состав "Новой немецкой армии" вошли несколько бывших и по меньшей мере один действующий военнослужащий Бундесвера.
- В составе группировки также были экстрасенсы, проверявшие своих потенциальных "собратьев".