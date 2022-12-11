Организаторы сорванного госпереворота в Германии покупали оружие в Хорватии, – СМИ

Члены немецкого радикального движения "Райхсбюргер" подозреваются в организации государственного переворота. Несколько лет назад они покупали оружие в Хорватии.

Один из членов группировки жил в Хорватии после заключения брака. Полиция уже арестовала нескольких хорватов, которые могут быть причастны к организации путча.

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Организаторы сорванного путча в Германии покупали оружие в Хорватии

Хорватская полиция и Управление по противодействию коррупции и организованной преступности провели совместную операцию по срыву поставок оружия немецким радикальным группировкам. Также правоохранители задержали несколько хорватов, которые могут быть причастны к попытке государственного переворота в Германии.

Отправной точкой в расследовании стал один из участников радикального движения "Райхсбюргер" – Александер Райхль. Кроме того, в 2016 году он также присоединился к рядам ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

В начале 2018 года хорватская полиция получила информацию, что Райхль покупал много оружия, которое осталось в Хорватии после войны 1990-х годов. Он переправлял его в Германию.

Хорватские и немецкие стражи порядка инициировали тайную операцию, в рамках которой перехватили телефонные разговоры Райхля. Так они узнали, что для организации покушения на высшее руководство Германии "Райхсбюргер" покупал:

хорватские автоматические и снайперские винтовки,

ручные гранаты,

пистолеты,

ружья.

В рамках расследования в Хорватии задержали 16 человек, большинство из которых позже осудили. Сам же Райхль в 2020 году был экстрадирован в Германию. Там его вместе с другим хорватом Мартыном М. и еще одним членом "Райхсбюргера" признали виновными и арестовали.

Кратко о планировании переворота в Германии