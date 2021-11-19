Курьезный инцидент произошел с российским чиновником во время одного из своих брифингов. Соответствующее видео опубликовали в сети.

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Что сказал глава российского МИД

Это произошло, когда Лавров высказывался о России и западных демократиях. Чиновник возмутился тем, что его спрашивали о том, что Россия будет делать, чтобы им понравиться.

Когда вы так требовательно спрашиваете, что Раша – о, Господи, Раша... что Россия собирается делать, чтобы понравиться западным демократиям, ну это же неприлично!

– сказал министр.

Отметим, что эта эпическая оговорка вызвала у российского чиновника улыбку. Поняв, что сказал что-то не то, он быстро поправил себя и продолжил выступление дальше.

Как Лавров обмолвился о России: смотрите видео

Лавров отказался от нормандской встречи

В начале ноября Сергей Лавров сделал громкое заявление. Он отказался участвовать во встрече глав МИД стран "нормандской четверки". Чиновник жаловался, что Россия направила во Францию, Германию и Украину "проект итогового документа нормандской встречи, но до сих пор не получила реакции".

Впоследствии у Зеленского резко ответили российскому министру. Представитель президента отметил, что именно Москва ответственна за блокирование переговорного процесса. К тому же, в ОП считают странным то, что Кремль хочет, чтобы итог переговоров был известным еще до их начала.