Курйозний інцидент відбувся з російським урядовцем під час одного зі своїх брифінгів. Відповідне відео опублікували у мережі.

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Що сказав очільник російського МЗС

Це сталося, коли Лавров висловлювався про Росію та західні демократії. Чиновник обурився тим, що його запитували про те, що Росія робитиме, аби їм сподобатися.

Коли ви так вимогливо запитуєте, що Раша – о, Господи, Раша – що Росія збирається робити, щоб сподобатися західним демократіям, ну це ж непристойно!,

– сказав міністр.

Зазначимо, що ця епічна обмовка викликала у російського чиновника посмішку. Зрозумівши, що сказав щось не те, він швидко поправив себе й продовжив виступ далі.

Як Лавров обмовився про Росію: дивіться відео

Лавров відмовився від нормандської зустрічі

На початку листопада Сергій Лавров зробив гучну заяву. Він відмовився брати участь у зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки". Чиновник бідкався, що Росія скерувала у Францію, Німеччину та Україну "проєкт підсумкового документа нормандської зустрічі, але досі не отримала реакції".

Згодом у Зеленського різко відповіли російському міністру. Речник президента зауважив, що саме Москва відповідальна за блокування переговорного процесу. До того ж, в ОП вважають дивним те, що Кремль хоче, аби підсумок перемовин був відомим ще до їхнього початку.